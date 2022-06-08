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Зеленський назвав умову, за якої Росія сяде за стіл переговорів

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Середа 08 червня 2022 21:52
Зеленський назвав умову, за якої Росія сяде за стіл переговорів Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація не сяде за стіл переговорів з Україною поки відчуває свою силу. Світ повинен продовжити тиснути на країну-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

"Кут глухий лише тоді, коли сторони не хочуть розв'язувати проблему. Є дві сторони: Україна, навколо якої об'єднаний світ, і Росія, яка варварськи захоплює чужі території. І якщо хоча б одна сторона хоче розв'язати цю проблему, ми точно її розв'яжемо. Бажання РФ сісти за стіл переговорів і дипломатичним шляхом, без вбивств і знущань, розв'язати рішення цієї війни ми не бачимо. Чому? Тому що вона відчуває ще поки що силу", - заявив Зеленський.

Президент відзначив, що світ може допомогти послабити Росію потужною санкційною політикою.

"Не можна ввести половину (санкцій, - ред.) і чекати результату - як ще Росія омине ті чи інші санкції. Потрібно потужно в цьому плані працювати, іноді втрачаючи ті чи інші гроші. Але це тимчасово. І це ви зрештою не втратите, адже ви заробляєте головне - незалежність", - додав президент.

За словами президента, жодна країна світу не повинна диктувати всьому світу правила й маніпулювати його у енергетичній, продовольчій сфері.

"А що далі? Далі Польща, країни Прибалтики, Європа - ракетні удари. Далі буде те саме і в бізнесі. І ви це чудово знаєте. Апетит у держави, яка порушила міжнародний закон та нашу територіальну цілісність, великий… Вона потім і вам почне диктувати умови, як займатися бізнесом, з ким, з якими державами мати бізнес-відносини, а з якими ні", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство фінансів США заборонило американським компаніям купувати російські боргові зобов'язання й акції на вторинних ринках.

Також нещодавно ЄС ввів шостий пакет санкцій проти Росії. РБК-Україна розкривало усі подробиці нових обмежень.

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