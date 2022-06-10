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Зеленский назвал три приоритета для восстановления экономики Украины

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Киев, Пятница 10 июня 2022 00:27
Зеленский назвал три приоритета для восстановления экономики Украины Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правительством. На нем обсудили три приоритета восстановления экономики, в том числе поддержку бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

Глава государства отметил, что украинцы должны привыкать к тому, что в обществе "могут быть только две части": те, кто защищает нашу независимость, и те, кто работает.

Зеленский и правительство выделили три уровня действий для восстановления экономики:

  • программа специальных грантов для поддержки малого и среднего бизнеса. То, что сейчас может обеспечивать новые рабочие места и новую налоговую базу.
  • развитие нашего сектора безопасности во всех его аспектах. И сейчас, и в будущем. Это также вопрос о рабочих местах, вопрос о профессиональности, о технологичности. Сектор безопасности в Украине должен стать совсем другим, чем все эти 30 лет. От государственной границы и к каждой улице, к каждой школе, к каждому объекту инфраструктуры – безопасность должна быть полностью.
  • промышленное восстановление и привлечение инвестиций в государство. Локализация, индустриальные парки, поддержка государственного заказа, привлечение современных технологий в Украине.

По его словам, сейчас готовятся соответствующие государственные программы по этим направлениям.

Напомним, за прогнозом НБУ реальный ВВП Украины может сократиться не менее чем на треть в 2022 году.

Ранее сообщалось, что расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен. Средства пойдут на нужды обороны, пенсии и выплатам переселенцам.

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