UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назвал три основания для выезда депутата из Украины. В ином случае - дезертир

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Евгений Прокопенко

Есть только три основания для украинских депутатов и чиновников выезжать за пределы Украины: переговоры об антироссийских санкциях, финансах и оружии для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Любой политик может выезжать по этим причинам, больше нельзя, политик выезжать не может", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, примерно через месяц после начала войны отдельные местные чиновники, депутаты и представители правоохранительных органов начали ехать.

"Если кто-то едет - значит, он дезертир", - подчеркнул президент.

"Нам легче без них. Поэтому никто никому ничего не блокирует. Наоборот: если хотят уехать, пусть уезжают, но для чего потом возвращаться? Ты с результатом возвращаешься или ты гастролер? Я сейчас не только о том человеке, о котором вы сказали", - сказал Зеленский, имея в виду экс-президента Петра Порошенко.

Президент добавил, что "сейчас не имеет ни желания, ни сил, ни энергии, в принципе, политически бороться с кем-то".

В конце мая пограничники не позволили пересечь границу пятому президенту Петру Порошенко для участия в Парламентской ассамблее НАТО. Однако с третьей попытки Порошенко все же удалось пересечь государственную границу.

Напомним, введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину - это неплохая идея, которую надо довести до результата, заявил Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский