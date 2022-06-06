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Зеленський назвав три підстави для виїзду депутата з України. В іншому випадку - дезертир

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч, Євгеній Прокопенко

Є лише три підстави для українських депутатів та чиновників виїжджати за межі України: переговори про антиросійські санкції, фінанси та зброю для України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

"Будь-який політик може виїжджати з цих причин, більше не можна, політик виїжджати не може", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, приблизно через місяць після початку війни окремі місцеві чиновники, депутати та представники правоохоронних органів почали їхати.

"Якщо хтось їде - значить, він дезертир", - наголосив президент.

"Нам легше без них. Тому ніхто нікому нічого не блокує. Навпаки: якщо хочуть поїхати, нехай їдуть, але для чого потім повертатися? Ти з результатом повертаєшся або ти гастролер? Я зараз не тільки про ту людину, про яку ви сказали", - сказав Зеленський, маючи на увазі екс-президента Петра Порошенка.

Президент додав, що "зараз не має ні бажання, ні сил, ні енергії, в принципі, політично боротися з кимось".

Наприкінці травня прикордонники не дозволили перетнути кордон п'ятому президенту Петру Порошенку для участі у Парламентській асамблеї НАТО. Однак з третьої спроби Порошенку все ж вдалося перетнути державний кордон.

Нагадаємо, введення візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату, заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський