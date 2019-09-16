Зеленский назвал темы, которые ожидает обсудить на встрече в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в нормандском формате должен быть решен вопрос относительно окончательного обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом он сообщил на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаною Чапутовою, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, встреча в нормандском формате должна происходить не раз в три или четыре года.

"Последняя встреча "нормандской четверки" состоялась в середине октября 2016 года. Я ожидаю, что эта встреча состоится. Когда у нас война в стране, не может быть встречи раз в три-четыре года. У нас нет столько времени - каждый день гибнут наши ребята", - заявил президент.

Также он назвал темы, которые должны быть обсуждены во время встречи "нормандской четверки".

"Какие должны быть шаги? Там главные шаги - это решение, а не поднятие тем. Решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных. Второй вопрос - окончательное решение с четкими сроками разведения войск - Золотое, Петровское, а затем четкие сроки, когда мы разводим войска по всей контактной линии. Третье, если мы обсуждаем местные выборы на оккупированных территориях - мы должны понимать, что до выборов должно быть выведение всех войск из временно оккупированных территориях. Я не знаю, сможем ли мы решить это за одну встречу, но я очень хочу", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что первыми шагами на пути к миру на Донбассе станут прекращение огня и разведение сил. Также президент возложил большие надежды на председательство Словакии в ОБСЕ и на шаги по существенному прогрессу для достижения мира на Донбассе.

Кроме того, на прошлой неделе Зеленский назвал условия выборов на оккупированном Донбассе. По его словам, выборы на этих территориях пройдут только после отвода войск.