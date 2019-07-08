Зеленский назвал телемост дешевым пиаром перед выборами

Президент Владимир Зеленский назвал телемост с Россией дешевым пиаром перед выборами. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

Президент призывает украинцев не паниковать. Зеленский считает, что это очередная попытка Российской Федерации поделить украинцев на "два лагеря".

"Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиарход, цель которого снова поделить украинцев на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут: "канешно, давай поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы, подумаешь, тысячи погибших наших ребят". Второй лагерь - политики призовут прийти в негодование и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы", - заявил он.

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