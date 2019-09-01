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Зеленский назвал сроки начала судебных дел в отношении коррупционеров

Новости » Политика    01.09.2019 - 01:15
Зеленский назвал сроки начала судебных дел в отношении коррупционеров
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам президента, первые судебные процессы будут уже осенью

Уже этой осенью в Украине в отношении коррупционеров начнутся судебные процессы, о которых президент Украины Владимир Зеленский заявлял во время предвыборной агитации. Как передает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал во время телеинтервью, посвященному первым 100 дням работы нового президента.

Владимир Зеленский добавил, что это связано с началом работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и с назначением нового генерального прокурра.

"Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Далее - у нас появится генпрокурор. Это очень важный человек... И я думаю, что осенью, когда появятся и Антикоррупционный суд, и генпрокурор, все начнется", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил Верховной раде Украины внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде.

Кроме того, президент Зеленский предложил Верховной раде провести реформирование Генеральной прокуратуры. В соответствующем законопроекте глава государства предлагает реформировать Генпрокуратуру в Офис генерального прокурора. Также предлагается ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отметим, одним из слоганов предвыборной кампании команды Зеленского был "Весна придет - сажать будем".

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Новости Украины Владимир Зеленскийкоррупцияантикоррупционный суд
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