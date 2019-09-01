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Зеленський назвав терміни початку судових справ проти корупціонерів

Новини » Політика    01.09.2019 - 01:15
Зеленський назвав терміни початку судових справ проти корупціонерів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами президента, перші судові процеси будуть вже восени

Вже цієї осені в Україні відносно корупціонерів почнуться судові процеси, про які президент України Володимир Зеленський заявляв під час передвиборної агітації. Як передає РБК-Україна, про це Зеленський сказав під час телеінтерв'ю, присвяченій першим 100 дням роботи нового президента.

Володимир Зеленський додав, що це пов'язано з початком роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і з призначенням нового генерального прокурра.

"Антикорупційний суд, якого не було, 5 вересня починає працювати вперше в Україні. Там пройшов конкурс, мені здається, зараз там з'являться чесні судді. Далі - у нас з'явиться генпрокурор. Це дуже важливий людина... І я думаю, що восени, коли з'являться і Антикорупційний суд, і генпрокурор, все почнеться", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запропонував Верховній раді України внести зміни в закон про Вищий антикорупційний суд.

Крім того, президент Зеленський запропонував Верховній раді провести реформування Генеральної прокуратури. У відповідному законопроекті глава держави пропонує реформувати Генпрокуратуру в Офіс генерального прокурора. Також пропонується ліквідувати військову прокуратуру і провести переатестацію всіх співробітників прокуратури, крім співробітників Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначимо, що одним із гасел передвиборчої кампанії команди Зеленського було "Весна прийде - садити будемо".

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