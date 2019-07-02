Зеленський назвав кроки для досягнення миру на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент упевнений, що миру можна досягти політико-дипломатичним шляхом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що досягнення миру на Донбасі можливо політико-дипломатичним шляхом. Про це він сказав у вівторок в Торонто на спільному брифінгу з Трюдо після зустрічі з прем'єром Канади, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського, першим з питань, які він обговорив з Трюдо, було питання про мир в Україні.

"Упевнений, що ми досягнемо реального прогресу лише політико-дипломатичним шляхом. І, зрештою, змусимо Росію припинити ескалацію, забезпечити стійке припинення вогню, забезпечити розведення сил і звільнення всіх наших українських полонених", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив важливість у цьому питанні механізму санкційної політики, яку треба продовжувати.

"Ми розуміємо, коли міжнародні партнери кажуть, що втрачають гроші, але, вибачте, ми втратили території і втрачаємо людей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі на останньому своєму засіданні не змогла досягти якогось прогресу у питаннях перемир'я і обміну утримуваними особами через позицію російської сторони.