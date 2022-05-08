Зеленский назвал самые опасные регионы Украины

Самыми опасными регионами Украины остаются те, где сосредоточены российские оккупационные войска и идут боевые действия. В частности, Донецкая, Луганская, Одесская и Запорожская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.