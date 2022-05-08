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Зеленский назвал самые опасные регионы Украины

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Киев, Воскресенье 08 мая 2022 14:37
Зеленский назвал самые опасные регионы Украины Фрир: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Самыми опасными регионами Украины остаются те, где сосредоточены российские оккупационные войска и идут боевые действия. В частности, Донецкая, Луганская, Одесская и Запорожская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

"Самая сложная ситуация и опасная в регионах, где есть сосредоточение войск РФ и там, где идут бои. Это Донецкая, Луганская области, это Одесская область, а также Запорожская область. Юг и восток государства. Мы сосредоточены на этих направлениях", - заявил президент.

Напомним, войска РФ выпустили за сутки 14 крылатых ракет по Одесской и Николаевской областям.

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