Зеленский назвал самые опасные регионы Украины
Самыми опасными регионами Украины остаются те, где сосредоточены российские оккупационные войска и идут боевые действия. В частности, Донецкая, Луганская, Одесская и Запорожская области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.
"Самая сложная ситуация и опасная в регионах, где есть сосредоточение войск РФ и там, где идут бои. Это Донецкая, Луганская области, это Одесская область, а также Запорожская область. Юг и восток государства. Мы сосредоточены на этих направлениях", - заявил президент.
Напомним, войска РФ выпустили за сутки 14 крылатых ракет по Одесской и Николаевской областям.
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