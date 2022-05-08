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Зеленський назвав найнебезпечніші регіони України

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Київ, Неділя 08 травня 2022 14:37
Зеленський назвав найнебезпечніші регіони України Фрір: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Найнебезпечнішими регіонами України залишаються ті, де зосереджені російські окупаційні війська і йдуть бойові дії. Зокрема, Донецька, Луганська, Одеська та Запорізька області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем.

"Найскладніша ситуація та найнебезпечніша в регіонах, там де є зосередження військ РФ та там, де йдуть бої. Це Донецька, Луганська області, це Одещина, а також Запорізька область. Південь та Схід держави. Ми зосереджені на цих напрямках", - заявив президент.

Нагадавши, війська РФ випустили за добу 14 крилатих ракет по Одеській і Миколаївській областях.

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