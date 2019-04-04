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Зеленский назвал приоритеты во внешней политике

Новости » Выборы 2019    04.04.2019 - 10:19
Зеленский назвал приоритеты во внешней политике
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский считает, что Украина должна сотрудничать с теми, кто не посягает на ее независимость

Кандидат на пост президента Украины на выборах 2019 Владимир Зеленский считает, что Украина во внешней политике должна  сотрудничать со всеми государствами, которые не ставят под угрозу ее независимость. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

В частности, на вопрос о главных стратегических партнерах Украины он ответил, что "все ситуативно".

"Стратегическими партнерами в каких вопросах, каких направлениях? Жизнь изменчива, мы должны сотрудничать со всеми государствами, которые не угрожают нашей независимости и суверенности, на выгодных для Украины условиях", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что аннексированный Крым всегда будет оставаться украинской территорией, а также назвал события января-февраля 2014 Революцией Достоинства. Кроме того, он подчеркнул, что оккупация части Донбасса со стороны Российской Федерации является временной.

"Войну остановить невозможно. В войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий президент Петр Порошенко принял вызов Зеленского о дебатах на стадионе. Он также подчеркнул, что у них якобы разные видения внешнеполитического вектора Украины.

До этого Зеленский опубликовал ролик с обращением к Порошенко и заявил, что готов к дебатам, но предложил провести их на НСК "Олимпийский" и пройти медицинское обследование.

 

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