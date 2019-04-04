Зеленський назвав пріоритети у зовнішній політиці

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вважає, що Україна має співпрацювати з тими, хто не зазіхає на її незалежність

Кандидат на пост президента України на виборах 2019 Володимир Зеленський вважає, що Україна у зовнішній політиці має співпрацювати з усіма державами, які не ставлять під загрозу її незалежність. Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Зокрема, на питання про головних стратегічних партнерів України він відповів, що "все ситуативно".

"Стратегічними партнерами в яких питаннях, яких напрямках? Життя мінливе, ми маємо співпрацювати з усіма державами, які не загрожують нашій незалежності і суверенності, на вигідних для України умовах", - зауважив Зеленський.

Він також зазначив, що анексований Крим завжди буде залишатися українською територією, а також назвав події січня-лютого 2014 Революцією Гідності. Крім того, він підкреслив, що окупація частини Донбасу з боку Російської Федерації є тимчасовою.

"Війну зупинити неможливо. У війні ти або програєш, або виграєш. Ми можемо перемогти. Дипломатією, економічним зростанням і реальним зміцненням армії", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чинний президент Петро Порошенко прийняв виклик Зеленського про дебати на стадіоні. Він також підкреслив, що у них нібито різні бачення зовнішньополітичного вектора України.

До цього Зеленський опублікував ролик із зверненням до Порошенка і заявив, що готовий до дебатів, але запропонував провести їх на НСК "Олімпійський" і пройти медичне обстеження.