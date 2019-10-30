Зеленский назвал приоритеты в отношении Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом Украины в отношении Донбасса и Крыма является информационная и гуманитарная политика. Об этом он заявил на форуме в Мариуполе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Президент отметил, что государство должно сохранить сознание украинских граждан на оккупированных территориях.

"Что государство должно сделать уже сейчас не потеряв самое главное - сознание наших граждан на оккупированных территориях. Поэтому, кроме дипломатии, нашим приоритетом является информационная и гуманитарная политика в отношении Донбасса и Крыма", - сказал Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по словам Зеленского, закончить войну и вернуть украинские территории возможно путем дипломатии и санкционного давления.

Также сообщалось, что 29 октября в Золотом началось разведение войск. В ООС отметили, что это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. В штабе добавили, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств.