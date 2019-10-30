Зеленський назвав пріоритети щодо Донбасу і Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом України щодо Донбасу і Криму є інформаційна та гуманітарна політика. Про це він заявив на форумі у Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Президент зазначив, що держава повинна зберегти свідомість українських громадян на окупованих територіях.

"Що держава повинна зробити вже зараз не втративши найголовніше - свідомість наших громадян на окупованих територіях. Тому, крім дипломатії, нашим пріоритетом є інформаційна та гуманітарна політика щодо Донбасу і Криму", - сказав Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Зеленського, закінчити війну і повернути українські території можливо шляхом дипломатії і санкційного тиску.

Також повідомлялося, що 29 жовтня у Золотому почалося розведення військ. В ООС зазначили, що це стало можливим за дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. У штабі додали, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил і засобів.