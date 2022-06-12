Мир в Украине возможен. Вопрос в том, какой ценой, - Столтенберг

Мир в Украине вполне возможен, но главный вопрос в том, какую цену она готова за него заплатить. Задача Запада - сделать так, чтобы Киеву не пришлось идти на территориальные уступки и потерю независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинисте пресс-конференции .

"Да, мир в Украине вполне возможен, но только есть вопрос, каким будет этот мир. Потому что если Украина отведет свои войска и прекратит сражаться, то тогда может прекратить существование как независимая европейская нация. Если президент Путин прекратит сражаться, тоже будет мир. Дилемма в том, что мир возможен всегда, капитуляция может привести к миру", - отметил он.

В то же время, по его словам, Украина не готова на мир любой ценой.

"Вообще-то они уже платят высокую цену за свою независимость… Не мне судить, насколько высокую цену Украина должна заплатить. Мы тоже платим цену, потому что оказываем поддержку и вводим санкции, но нет сомнения в том, что именно украинцы ежедневно платят самую высокую цену. И только им можно об этом судить", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, моральная дилемма в том, что мир возможен, но как дорого Украина готова заплатить за независимость. Самый лучший путь - отказ президента России Владимира Путина от войны, поскольку только Россия ответственна за войну в Украине.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о завершении войны за столом переговоров. И задача западных партнеров - сделать позицию Киева максимально сильной.

"Так что вопрос не в том, возможен ли мир. Вопрос в цене, сколько территории, суверенитета и независимости, свободы и демократии вы готовы принести в жертву ради мира. И это очень тяжелая моральная дилемма", - добавил Столтенберг.