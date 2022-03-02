Зеленский назвал потери России: около 6 тысяч погибших за 6 дней войны

За первые шесть дней войны России против Украины российская сторона потеряли 6 тысяч человек погибшими. В статистику не входят потери за прошлую ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского .

"Российские матери теряют детей в совершенно чуждой для них стране. Вдумайтесь в это число: около шести тысяч погибших россиян. Российские военные. Через шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. Шесть тысяч", - отметил он.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали, как прошел шестой день войны, и на каких направлениях удается сдерживать наступление противника.

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