В Генштабе рассказали об оперативной обстановке: как прошел шестой день войны

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации в регионах и на фронтах на начало седьмых суток обороны от российских оккупационных войск.

Об этом 2 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную информацию от Генштаба ВСУ .

На Подольском направлении враг силами 13 БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева, чтобы блокировать столицу с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находится до 3 БТГр из состава 5 общевойсковой армии.

На Северском направлении до 17 БТГр российских войск продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. ВСУ наносит им урон в живой силе и технике,

Оккупанты были остановлены в районах н.п. Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах н.п. Светильня, Победа, Остролучье, войска противника утратили наступательный потенциал.

Вражеские войска силами до 2 БТГр безуспешно пытаются удерживать в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр врага продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм.

Российские войска понесли потери и были остановлены в районе н.п. Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении оккупанты пытаются блокировать Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах н.п. Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка.

"После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка", - рассказали в Генштабе.

В Черноморской операционной зоне оккупанты проводят развертывание корабельной группы и готовятся к проведению морской десантной операции.

Отмечается, что моральный дух противника и их воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне войск ВСУ.

Не преуспевая в продвижении своих сил российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, пытаясь запугать гражданское население.