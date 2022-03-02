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Зеленський назвав втрати Росії: близько 6 тисяч загиблих за 6 днів війни

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Київ, Середа 02 березня 2022 09:31
Зеленський назвав втрати Росії: близько 6 тисяч загиблих за 6 днів війни Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

За перші шість днів війни Росії проти України російська сторона втратила 6 тисяч людей загиблими. У статистику не входять втрати минулої ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.



"Російські матері втрачають дітей у зовсім чужій для них країні. Вдумайтеся в це число: близько шести тисяч загиблих росіян. Російські військові. Через шість днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. Шість тисяч", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, як пройшов шостий день війни, і на яких напрямках вдається стримувати наступ противника.

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