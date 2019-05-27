Зеленский назвал поддержку украинского кино одним из приоритетов

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент поздравил кинематографистов со 100-летием Одесской киностудии и открытием кинофестиваля "Молодость"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из приоритетных задач поддержку украинского кинопроизводства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Facebook.

Он также поздравил украинских кинематографистов со 100-летием Одесской киностудии и открытием 48-го Международного кинофестиваля "Молодость".

"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - написал Зеленский.

Напомним, в центре Ровно на майдане Независимости полиция задержала двоих людей c плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски".за "митинг" за импичмент президента Владимира Зеленского.

В полиции заявили, что двое местных жителей - 20-летний парень и 16-летняя девушка - проводили несанкционированный митинг.