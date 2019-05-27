Зеленський назвав підтримку українського кіно одним із пріоритетів

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент привітав кінематографістів зі 100-рiччя Одеської кіностудії та відкриттям кінофестивалю "Молодість"

Президент України Володимир Зеленський назвав одним із пріоритетних завдань підтримку українського кіновиробництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента у Facebook.

Він також привітав українських кінематографістів зі 100-рiччя Одеської кіностудії та відкриттям 48-го Міжнародного кінофестивалю "Молодість".

"Пiдтримка українського кiновиробництва - одне з прiоритетних завдань. Чекаємо крутих фiльмiв на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород. А головне - глядачів у кінотеатрах, якi обиратимуть наше кіно. Кiно, зняте в Україні", - написав Зеленський.

Нагадаємо, у центрі Рівного на майдані Незалежності поліція затримала двох людей з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи" за "мітинг" за імпічмент президента Володимира Зеленського.

У поліції заявили, що двоє місцевих жителів - 20-річний хлопець і 16-річна дівчина - проводили несанкціонований мітинг.