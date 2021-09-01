Зеленский назвал первый вопрос, с которого сегодня начнет встречу с Байденом

Зеленский отметил, что сложно сказать, с какого именно вопроса начнется встреча.

"Многие вещи на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украины и что отвечает Америки. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", - заявил Зеленский и добавил, что планирует начать встречу по обсуждению вопросов Крыма и Донбасса.

Среди вопросов предстоящей встречи будет подниматься тема инвестиций.

"Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины", - сказал Зеленский

Также на встрече лидеры Украины и США обсудят вопросы "Северного потока-2".

"У нас есть больной вопрос "Северный поток-2". Если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, то мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего "Северного потока-2", мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантии со стороны США", - отметил украинский президент и подчеркнул, что подразумевает введение новых санкций против РФ.