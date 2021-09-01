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Зеленський назвав перше питання, з якого сьогодні почне зустріч з Байденом

Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський планує почати переговори з президентом США Джо Байденом з теми тимчасово окупованого Донбасу і Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зеленський зазначив, що складно сказати, з якого саме питання почнеться зустріч.

"Багато речей на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді", - заявив Зеленський і додав, що планує почати зустріч з обговорення питань Криму і Донбасу.

Серед питань майбутньої зустрічі буде підійматися тема інвестицій.

"Ми подякуємо президенту США за підтримку, вона відчувається в розбудові енергетичної системи України", - сказав Зеленський

Також на зустрічі лідери України та США обговорять питання "Північного потоку-2".

"У нас є болюче питання "Північний потік-2". Якщо він буде добудований, а всі говорять, що він буде добудований, то ми поборемося з тим, як він буде працювати. У разі працюючого "Північного потоку-2", ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США", - зазначив український президент і підкреслив, що має на увазі введення нових санкцій проти РФ.

Як відомо, зустріч президентів почнеться 1 вересня о 21:00 за Києвом.

РБК-Україна писало, що спільної прес-конференції президентів за результатами зустрічі не буде.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден