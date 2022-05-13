Зеленский назвал первый шаг, который должна сделать РФ для переговоров

На вопрос журналиста, какого мира хочет Украина глава государства ответил:

"Уважения к суверенитету, к территориальной целостности, традициям, народу, языку. Уважения к людям, обществу и к независимости нашего государства. Я сейчас сказал банальные вещи, но именно все эти обычные нормальные вещи нарушила РФ. И для этого нужно их восстановить - вывести свои войска с нашей земли. Наших войск на территории РФ нет. Вывести войска, деоккупировать наши дома, я уже не говорю о том, что надо вернуть все награбленное из обычных домов".

Президент также отметил, украинская сторона не будет делать никаких компромиссов относительно своей независимости.

"В переговорах мы готовы говорить - по крайней мере выйдите с той территории, которую вы оккупировали начиная с 24 числа. Да, вы будете на некоторых наших временно оккупированных территориях продолжать стоять, к сожалению, но это первый понятный шаг, чтобы о чем-то говорить, давайте это сделаем. Мы не слышим ответа на этот вопрос", - отметил Зеленский.

Он также добавил, будут репарации, суды, приговоры.

"Но мы не сможем вернуть людей, детей, и за это прощения нет", - резюмировал Зеленский.

Напомним, также президент Украины заявил, он готов лично встретиться и поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, но без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

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