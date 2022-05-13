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Зеленський назвав перший крок, який має зробити РФ для переговорів

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Росія у переговорах з Україною має зробити перший зрозумілий крок. Це - вивести свої війська на позиції, в яких вони були до початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1.

На запитання журналіста, якого миру хоче Україна глава держави відповів:

"Поваги до суверенітету, до територіальної цілісності, традицій, народу, мови. Поваги до людей, суспільства і до незалежності нашої держави. Я зараз сказав банальні речі, але саме всі ці звичайні нормальні речі порушила РФ. І для цього потрібно їх відновити - вивести свої війська з нашої землі. Наших військ на території РФ немає. Вивести війська, деокупувати наші домівки, я вже не говорю про те, що треба повернути все награбоване зі звичайних домівок".

Президент також зазначив, українська сторона не робитиме жодних компромісів щодо своєї незалежності.

"В перемовинах ми готові говорити - принаймні вийдіть з тієї території, яку ви окупували починаючи з 24 числа. Так, ви будете на деяких наших тимчасово окупованих територіях продовжувати стояти, на жаль, але це перший зрозумілий крок, щоб про щось говорити, давайте це зробимо. Ми не чуємо відповіді на це питання", - зазначив Зеленський.

Він також додав, будуть репарації, суди, вироки.

"Але ми не зможемо повернути людей, дітей, і за це пробачення немає", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, також президент України заявив, він готовий особисто зустрітися і поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, але без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України