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Зеленский отреагировал на последние потери на Донбассе

Новости » Политика    05.07.2019 - 12:25
Зеленский отреагировал на последние потери на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Погибли двое бойцов ООС - солдат Олег Жуков и старший солдат Эдуард Лобода

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, погибли двое бойцов ООС - солдат Олег Жуков и старший солдат Эдуард Лобода.

"Трудно подобрать слова соболезнования для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений!" - прокомментировал Зеленский.

Зеленский отреагировал на последние потери на Донбассе

Отметим, что по данным ООС, боевики на Донбассе сегодня совершили 30 обстрелов, в результате которых погиб один военный и еще шестеро бойцов получили ранения.

РБК-Украина писало, что ранее Зеленский, комментируя разведения войск в Станице Луганской, выразил надежду, что это начало завершение горячей фазы войны на Донбассе.

Кроме того, президент после проведенной встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что его главной задачей является завершение войны и возвращение украинских аннексированных территорий.

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