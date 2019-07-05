Зеленский отреагировал на последние потери на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Погибли двое бойцов ООС - солдат Олег Жуков и старший солдат Эдуард Лобода

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, погибли двое бойцов ООС - солдат Олег Жуков и старший солдат Эдуард Лобода.

"Трудно подобрать слова соболезнования для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений!" - прокомментировал Зеленский.

Отметим, что по данным ООС, боевики на Донбассе сегодня совершили 30 обстрелов, в результате которых погиб один военный и еще шестеро бойцов получили ранения.

РБК-Украина писало, что ранее Зеленский, комментируя разведения войск в Станице Луганской, выразил надежду, что это начало завершение горячей фазы войны на Донбассе.

Кроме того, президент после проведенной встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что его главной задачей является завершение войны и возвращение украинских аннексированных территорий.