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Зеленський назвав першочергові завдання на Донбасі

Новини » Політика    05.07.2019 - 18:28
Зеленський назвав першочергові завдання на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами президента, одне з найболючіших питань - дороги

Президент України Володимир Зеленський назвав першочергові завдання на Донбасі. Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, найболючіше питання - це відновлення доріг.

Зеленський назвав першочергові завдання на Донбасі

"Наші першочергові завдання на Донбасі - це нормальне водопостачання, якість питної води, відновлення Краматорського аеропорту, погашення боргів шахтарям, лікарні і найболючіше – дороги", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність на законодавчому рівні не допустити відключення води на Донбасі. Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив забезпечити безперебійне водопостачання на Донбасі, надавши КП "Вода Донбасу" статус "захищеного споживача електроенергії".

Відзначимо також, анонсувалося, що Рада національної безпеки і оборони збереться у терміновому порядку для врегулювання питання водопостачання міст Донбасу, які відключені від води через борги за електроенергію КП "Вода Донбасу".

Як писало РБК-Україна, в п'ятницю Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох українських військових на Донбасі.

Парубій сподівається, що Зеленський підпише закон про імпічмент до 10 липня Кадрові питання Зеленського Рада зможе розглянути 11 липня
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