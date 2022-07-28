UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назвал ожидания от следующего пакета санкций Евросоюза против РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает от Евросоюза принятия очередного пакета санкций против России. В частности, необходимо полностью отключить страну-агрессора от SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместного брифинга с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

"Мы ждем следующий пакет. Мы ждем более жесткие вещи. Мы несколько раз говорили, если отключаете банки от системы SWIFT, то, пожалуйста, отключайте всю банковскую систему РФ. Мы желаем, чтобы вскоре рассматривались эти возможности", - подчеркнул президент.

При этом он добавил, что Украина ощущает поддержку Евросоюза в противостоянии стране-агрессору.

"Мы не можем сегодня сказать, что завтра хотим ввести окончательный пакет санкций, но мы можем видеть поддержку со стороны ЕС, что санкционная политика продолжается", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Науседа сегодня, 28 июля, посетил Киев с официальным визитом. Он провел переговоры с Зеленским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийSWIFTСанкции против РоссииВойна России против Украины