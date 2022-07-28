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Зеленський назвав очікування від наступного пакету санкцій Євросоюзу проти РФ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує від Євросоюзу прийняття чергового пакету санкцій проти Росії. Зокрема, необхідно повністю відключити країну-агресора від SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з литовським колегою Гітанасом Науседою.

"Ми чекаємо на наступний пакет. Ми чекаємо на більш жорсткі речі. Ми кілька разів говорили, якщо відключаєте банки від системи SWIFT, то, будь ласка, відключайте всю банківську систему РФ. Ми бажаємо, щоб незабаром розглядалися ці можливості", - підкреслив президент.

При цьому він додав, що Україна відчуває підтримку Євросоюзу в протистоянні країні-агресору.

"Ми не можемо сьогодні сказати, що завтра хочемо ввести остаточний пакет санкцій, але ми можемо бачити підтримку з боку ЄС, що санкційна політика триває", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Науседа сьогодні, 28 липня, відвідав Київ з офіційним візитом. Він провів переговори з Зеленським.

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Володимир ЗеленськийSWIFTСанкції проти РосіїВійна Росії проти України