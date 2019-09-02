Зеленский назвал наиболее коррупционные органы власти

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Кадровая перезагрузка должна быть завершено до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров очистить наиболее коррупционные органы государственной власти. Об этом президент заявил на совещании с участием глав Верховной рады, правительства и правоохранительных органов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, самыми коррупционными органами власти в Украине являются "Госгеокадастр", "Госгеонедра", "Госэкоинспекция", "Укртранбезопасность" и "Укравтодор".

"Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти: "Держгеокадастр", "Госгеонедра", "Госэкоинспекция", "Укртранбезпека", "Укравтодора". Срок: до 1 января 2020 года, если будет возможно, то сделать это раньше, я вас очень прошу", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский ждет от НАБУ и ГБР доклада о преследовании топ-коррупционеров. В частности, президент поручил ГБР и НАБУ доложить о расследовании коррупции в "Укроборонпроме".

Также президент Украины поручил Кабмину завершить процесс реформирования таможенной службы до конца 2019 года.