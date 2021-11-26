UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский назвал "красные линии" для олигархов

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "красные линии" для олигархов. По его словам, они не имеют права проводить платные забастовки, подстрекать население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон.

По его словам, "красные линии" для крупного бизнеса - это для любого человека "красные линии".

"Ты не можешь говорить голосовать за того или иного человека, ты как бизнесмен не можешь участвовать в выборах, влиять на людей. У тебя большие деньги - ты влияешь на выбор людей. Ты не имеешь права проводить платные забастовки, подстрекать население. Ты не имеешь права покупать депутатов", - заявил он.

Напомним, Зеленский заявил, что процесс деолигархизации только начался в Украине. Посадками занимаются правоохранительные органы.

Кроме того, Зеленский заявил о подготовке переворота на Украине с участием Ахметова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский