Президент Украины Владимир Зеленский назвал "красные линии" для олигархов. По его словам, они не имеют права проводить платные забастовки, подстрекать население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон .

По его словам, "красные линии" для крупного бизнеса - это для любого человека "красные линии".

"Ты не можешь говорить голосовать за того или иного человека, ты как бизнесмен не можешь участвовать в выборах, влиять на людей. У тебя большие деньги - ты влияешь на выбор людей. Ты не имеешь права проводить платные забастовки, подстрекать население. Ты не имеешь права покупать депутатов", - заявил он.