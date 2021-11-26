Президент України Володимир Зеленський назвав "червоні лінії" для олігархів. За його словами, вони не мають права проводити платні страйки, підбурювати населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-марафон .

За його словами, "червоні лінії" для великого бізнесу - це для будь-якої людини "червоні лінії".

"Ти не можеш казати голосувати за ту чи іншу людину, ти як бізнесмен не можеш брати участь у виборах, впливати на людей. В тебе великі гроші - ти впливаєш на вибір людей. Ти не маєш права проводити платні страйки, підбурювати населення. Ти не маєш права купувати депутатів", - заявив він.