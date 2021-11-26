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Зеленський назвав "червоні лінії" для олігархів

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський назвав "червоні лінії" для олігархів. За його словами, вони не мають права проводити платні страйки, підбурювати населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-марафон.

За його словами, "червоні лінії" для великого бізнесу - це для будь-якої людини "червоні лінії".

"Ти не можеш казати голосувати за ту чи іншу людину, ти як бізнесмен не можеш брати участь у виборах, впливати на людей. В тебе великі гроші - ти впливаєш на вибір людей. Ти не маєш права проводити платні страйки, підбурювати населення. Ти не маєш права купувати депутатів", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що процес деолігархізації тільки почався в Україні. Посадками займаються правоохоронні органи.

Крім того, Зеленський заявив про підготовку перевороту в Україні за участю Ахметова.

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Володимир Зеленський