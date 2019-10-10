Зеленский назвал при каких условиях выборы в ОРДЛО не состоятся

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что выборы в ОРДЛО не состоятся пока не будет доступ к процессу для Центральной избирательной комиссии, журналистов и международных наблюдателей. Об это передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в минских договоренностях задекларировано проведение выборов перед тем, как Украина получит контроль над границей.

"Единственный сложный вопрос (написанный в Минском договоре - ред.), что мы сначала проводим выборы, а потом получаем границу под украинским контролем. Я вижу, как по-другому решать этот вопрос. Поэтому мы будем продолжать именно нашу политику, чтобы совсем по-другому это решать", - заявил Зеленский.

По его словам, во время выборов на Донбассе все партии, ЦИК и журналисты должны иметь доступ к территории ОРДЛО.

"А кто поедет, если там будут войска. Тогда только если будут обеспечены все вопросы безопасности, тогда там произойдут выборы. Мы хотим журналистов, иностранных наблюдателей. Потому что так должны происходить выборы. Если мы говорим о выборах, то по украинскому законодательству. Если не будет доступности ЦИК туда, журналистов с самого начала, если мы это увидим - они не состоятся, несмотря на то, что мы подпишем. У нас сейчас подписаны минские договоренности. И что? Это не о чем", - сообщил президент Украины.

Также сообщалось, что Зеленский заявил о необходимости проведения местных выборов. По его словам местные выборы пройдут как можно скорее.