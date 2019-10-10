Зеленський назвав за яких умов вибори в ОРДЛО не відбудуться

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що вибори в ОРДЛО не відбудуться поки не буде доступ до процесу для Центральної виборчої комісії, журналістів і міжнародних спостерігачів. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в мінських домовленості задекларовано проведення виборів перед тим, як Україна отримає контроль над кордоном.

"Єдиний складне питання (написаний в Мінському договорі - ред.), що ми спочатку проводимо вибори, а потім отримуємо кордон під українським контролем. Я бачу, як по-іншому вирішувати це питання. Тому ми будемо продовжувати саме нашу політику, щоб зовсім по-іншому це вирішувати", - заявив Зеленський.

За його словами, під час виборів на Донбасі всі партії, ЦВК і журналісти повинні мати доступ до території ОРДЛО.

"А хто поїде, якщо там будуть війська. Тоді тільки якщо будуть забезпечені всі питання безпеки, тоді там відбудуться вибори. Ми хочемо журналістів, іноземних спостерігачів. Тому що так мають відбуватися вибори. Якщо ми говоримо про вибори, то за українським законодавством. Якщо не буде доступності ЦВК туди, журналістів з самого початку, якщо ми це побачимо - вони не відбудуться, незважаючи на те, що ми підпишемо. У нас зараз підписані домовленості мінські. І що? Це не про що", - повідомив президент України.

Також повідомлялося, що Зеленський заявив про необхідність проведення місцевих виборів. За його словами місцеві вибори пройдуть як можна швидше.