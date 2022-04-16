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Зеленский назвал главную задачу закона об увольнении членов набсоветов за неявку на работу

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 18:25
Зеленский назвал главную задачу закона об увольнении членов набсоветов за неявку на работу Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Главная задача законопроекта №7176 о возможности немедленного увольнения членов набсоветов государственных банков и госкомпаний в случае их неявки на рабочее место - обеспечить их бесперебойное функционирование.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с украинскими журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, речь идет прежде всего о тех госбанках и компаниях, которые связаны с выплатами денежных средств. "Если они нормально не работают, потому что они куда-то уехали, как наши люди, на какие-то острова или в Польшу, или Словакию - такой ответ не подходит", - сказал президент.

"Если институция работает и к ней нет вопросов - значит, нет вопросов. А просто брать три тысячи (зарплаты - ред.) - ну извините…", - добавил он.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что этот закон не касается государственного "Приватбанка". "Приватбанк" дал дивиденды раньше всех, помог, дал деньги в бюджет, я даже не знаю, как они работают онлайн или офлайн, к ним нет вопросов", – сказал президент. Также Зеленский добавил, что в законопроекте речь не идет именно об иностранных членах набсоветов, его действие распространяется на всех.

Напомним, законопроект №7176 Верховная рада приняла во втором чтении 1 апреля. Документ поддержали 286 народных депутатов.

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