Признание России страной-террористом, запрещенная символика и налоги: Рада провела заседание

Сегодня, 1 апреля Верховная рада провела пленарное пятое пленарное заседание с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Во время которого нардепы голосовали за признание РФ страной-террористом, запрет ее военной символики и рассмотрели ряд законопроектов по налогам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Как сообщили в пресс-центре "Слуги народа" народные депутаты приняли законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики и признает Россию государством-террористом .

Так, сегодня нардепы проголосовали за 21 законопроект, а именно:

Кроме того, на открытии заседания присутствовала и президент Европейского Парламента Роберта Мецола.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 37 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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