Признание России страной-террористом, запрещенная символика и налоги: Рада провела заседание
Сегодня, 1 апреля Верховная рада провела пленарное пятое пленарное заседание с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Во время которого нардепы голосовали за признание РФ страной-террористом, запрет ее военной символики и рассмотрели ряд законопроектов по налогам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
Кроме того, на открытии заседания присутствовала и президент Европейского Парламента Роберта Мецола.
Что рассмотрела Рада
Так, сегодня нардепы проголосовали за 21 законопроект, а именно:
- 7210 - обеспечение вспомогательными средствами реабилитации на лиц, пострадавших от войны / / в целом (318 голосов)
- 4147 - введение частичных квалификаций, что даст возможность быстрее трудоустраиваться при отсутствии соответствующего образования / / в целом (319)
- 7209 - дополнительные основания освобождения от мобилизации для беременных женщин-военнослужащих или в отпуске по уходу за ребенком. Также одного из супругов, если оба проходят военную службу и имеют ребенка / / в целом (317)
- 7180 - совершенствование основ организации и ведения движения сопротивления (технические уточнения) // снова в целом (323)
- 7217 - закрепление правила, что вступление в ТРО может быть только по месту регистрации или (во время войны) в районах где непосредственно ведутся боевые действия // в целом (319)
- 7226 - бесплатная медицинская реабилитация и медицинская помощь для военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях / / в целом (323)
- 7229 - установление денежного вознаграждения за добровольно переданную ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора. Самолет и корабль 1 млн долларов, танк 100 тысяч долларов, бронетранспортер 50 тысяч долларов и другие интересные позиции / / в общей сложности (320)
- 5542-1 - стопроцентное гарантирование вкладов во всех банках во время войны + полностью включены нормы закона моего 7224, что ускорит продажу военных облигаций // в целом (298)
- 7232 - повышение налогов на 50% для компаний, которые не захотели уходить из России // первое чтение (309)
- 7234 - очередные налоговые изменения: снятие любых ограничений для перехода на 2% систему налогов и завозить материал для изготовления бронежилетов и бронированные машины без НДС и пошлины. Также много упрощений для бизнеса во время войны // в целом (320)
- 7233 - устанавливается 0 ставка НДС также на альтернативное моторное топливо и более широкое использование биотоплива // первое чтение (270)
- 7198 - создание государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от Государства // первое чтение (307)
- 7228 - приостановление течения сроков, связанных с охраной прав интеллектуальной собственности / / в целом (321)
- 7221 - допускается государственная помощь во время войны и год после нее (сейчас существуют законодательные ограничения связанные с конкурентным правом) // в целом (320)
- 7169 - национализация имущества граждан и юридических лиц РФ, а также граждан Украины, публично отрицающих войну // в целом (305)
- 7176 - увольнение членов наблюдательных советов за неприбытие на место работы немедленно в условиях войны // второе чтение (286)
- 7058 - порядок укомплектования специализированных прокуратур военнослужащими, их командировки в органы прокуратуры // в целом (292)
- 7236 - усовершенствование закона о Тиктокерах. Уточняются сроки относительно источников информации от органов стран-партнеров, а также к правомерным субъектам распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ / / в целом (320)
- 7172-1 - запрет политических партий, которые оправдывают или отрицают вооруженную агрессию России против Украины // первое чтение (302)
- 7192 - особенности аренды государственного и коммунального имущества во время войны // второе чтение (310)
- 7214 - запрет символики, которая используется вооруженными силами оккупанта в войне против Украины // первое чтение (311)
Как сообщили в пресс-центре "Слуги народа" народные депутаты приняли законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики и признает Россию государством-террористом.
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 37 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.