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Зеленський назвав головне завдання закону про звільнення членів наглядових рад за неявку на роботу

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Київ, Субота 16 квітня 2022 18:25
Зеленський назвав головне завдання закону про звільнення членів наглядових рад за неявку на роботу Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Головне завдання законопроєкту № 7176 про можливість негайного звільнення членів наглядових рад державних банків і держкомпаній у разі їх неявки на робоче місце - забезпечити їх безперебійне функціонування.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів на зустрічі з українськими журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, мова йде насамперед про ті держбанки і компанії, які пов'язані з виплатами грошових коштів. "Якщо вони нормально не працюють, тому що вони кудись поїхали, як наші люди, на якісь острови або в Польщу, або Словаччину - така відповідь не підходить",- сказав президент.

"Якщо інституція працює і до неї немає питань - значить, немає питань. А просто брати три тисячі (зарплати - ред.) - Ну вибачте...", - додав він.

Окремо Зеленський підкреслив, що цей закон не стосується державного "Приватбанку". "Приватбанк" дав дивіденди раніше за всіх, допоміг, дав гроші в бюджет, я навіть не знаю, як вони працюють онлайн або офлайн, до них немає питань", – сказав президент. Також Зеленський додав, що в законопроєкті мова не йде саме про іноземних членів наглядових рад, його дія поширюється на всіх.

Нагадавши, законопроєкт № 7176 Верховна рада прийняла у другому читанні 1 квітня. Документ підтримали 286 народних депутатів.

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