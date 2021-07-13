Зеленский назвал главную причину отсрочки нормандской встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения нормандской встречи. Этот процесс отсрочивает Россия.
Об этом он заявил на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию форума.
По словам президента, который провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, три стороны "нормандской четверки" понимают, что эту встречу нужно провести.
"Отработан кластер - это шаги по практическому воплощению в жизнь минского процесса. Кластер наработанный немецкой стороной. Согласованный Францией. И мы за. Он передан РФ. И мы видим, что откладывается нормадська встреча из-за РФ. Это важно, что мы втроем это понимаем" , - заявил Зеленский.
Президент заявил, что на встрече с Меркель он доказал, что Украина выполняет все, чтобы нормандская встреча состоялась.
Напомним, у Путина подтвердили планы по нормандской встрече на уровне МИД.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что на прошлой встрече нормандских советников представители Германии и Франции на прямой вопрос не смогли ответить, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.