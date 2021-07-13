Зеленський назвав головну причину відтермінування нормандської зустрічі

Про це він заявив на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію форуму.

За словами президента, який провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, три сторони "нормандської четвірки" розуміють, що цю зустріч потрібно провести.

"Відпрацьовано кластер - це кроки щодо практичного втілення в життя мінського процесу. Кластер напрацьований німецькою стороною. Погоджений Францією. І ми за. Він переданий РФ. І ми бачимо, що відтерміновується нормадська зустріч через РФ. Це важливо, що ми втрьох це розуміємо", - заявив Зеленський.

Президент заявив, що на зустрічі з Меркель він довів, що Україна виконує все, аби нормандська зустріч відбулась.