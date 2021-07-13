Зеленский назвал главную причину отсрочки нормандской встречи

Об этом он заявил на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию форума.

По словам президента, который провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, три стороны "нормандской четверки" понимают, что эту встречу нужно провести.

"Отработан кластер - это шаги по практическому воплощению в жизнь минского процесса. Кластер наработанный немецкой стороной. Согласованный Францией. И мы за. Он передан РФ. И мы видим, что откладывается нормадська встреча из-за РФ. Это важно, что мы втроем это понимаем" , - заявил Зеленский.

Президент заявил, что на встрече с Меркель он доказал, что Украина выполняет все, чтобы нормандская встреча состоялась.