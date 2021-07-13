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Зеленский назвал главную причину отсрочки нормандской встречи

Новина українською →
Киев, Вторник 13 июля 2021 11:41
Зеленский назвал главную причину отсрочки нормандской встречи Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения нормандской встречи. Этот процесс отсрочивает Россия.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию форума.

По словам президента, который провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, три стороны "нормандской четверки" понимают, что эту встречу нужно провести.

"Отработан кластер - это шаги по практическому воплощению в жизнь минского процесса. Кластер наработанный немецкой стороной. Согласованный Францией. И мы за. Он передан РФ. И мы видим, что откладывается нормадська встреча из-за РФ. Это важно, что мы втроем это понимаем" , - заявил Зеленский.

Президент заявил, что на встрече с Меркель он доказал, что Украина выполняет все, чтобы нормандская встреча состоялась.

Напомним, у Путина подтвердили планы по нормандской встрече на уровне МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что на прошлой встрече нормандских советников представители Германии и Франции на прямой вопрос не смогли ответить, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

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