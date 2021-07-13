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Зеленський назвав головну причину відтермінування нормандської зустрічі

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 11:41
Зеленський назвав головну причину відтермінування нормандської зустрічі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення нормандської зустрічі. Цей процес відтерміновує Росія.

Про це він заявив на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію форуму.

За словами президента, який провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, три сторони "нормандської четвірки" розуміють, що цю зустріч потрібно провести.

"Відпрацьовано кластер - це кроки щодо практичного втілення в життя мінського процесу. Кластер напрацьований німецькою стороною. Погоджений Францією. І ми за. Він переданий РФ. І ми бачимо, що відтерміновується нормадська зустріч через РФ. Це важливо, що ми втрьох це розуміємо", - заявив Зеленський.

Президент заявив, що на зустрічі з Меркель він довів, що Україна виконує все, аби нормандська зустріч відбулась.

Нагадаємо, у Путіна підтвердили плани щодо нормандської зустрічі на рівні МЗС.

Раніше президент України Володимир Зеленський скаржився, що на минулій зустрічі нормандських радників представники Німеччини та Франції на пряме запитання не змогли відповісти, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі.

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