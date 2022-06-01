Зеленский назвал ежедневные потери ВСУ на востоке Украины

Он отметил, что ситуация на Донбассе очень тяжелая.

"Ситуация на востоке Украины очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек раненными в бою", - сказал он.

По его словам, Россия исчерпает желание продолжать боевые действия в южных и восточных регионах Украины, поскольку "мир объединяется вокруг нашего суверенитета".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, сначала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 500 российских военнослужащих. Также противник потерял более 3300 боевых бронированных машин.

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