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Зеленський назвав щоденні втрати ЗСУ на сході України

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Щоденні бойові втрати на сході України становлять близько 60-100 солдатів убитими. Ще близько 500 пораненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Newsmax.

Він зазначив, що ситуація на Донбасі дуже важка.

"Ситуація на сході України дуже важка. Ми щодня втрачаємо від 60 до 100 солдатів убитими і близько 500 осіб пораненими в бою", - сказав він.

За його словами, Росія вичерпає бажання продовжувати бойові дії в південних і східних регіонах України, оскільки "світ об'єднується навколо нашого суверенітету".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 500 російських військовослужбовців. Також противник втратив понад 3300 бойових броньованих машин.

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Володимир Зеленський