Зеленський назвав щоденні втрати ЗСУ на сході України

Він зазначив, що ситуація на Донбасі дуже важка.

"Ситуація на сході України дуже важка. Ми щодня втрачаємо від 60 до 100 солдатів убитими і близько 500 осіб пораненими в бою", - сказав він.

За його словами, Росія вичерпає бажання продовжувати бойові дії в південних і східних регіонах України, оскільки "світ об'єднується навколо нашого суверенітету".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 500 російських військовослужбовців. Також противник втратив понад 3300 бойових броньованих машин.

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