Зеленский назвал этапы успешного окончания войны

Международный опыт вооруженных конфликтов доказывает, что для успешного окончания войны надо пройти три главных этапа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента - это прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция.

"Первый этап - завершение горячей стадии и прекращения огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим. Второй этап: примирение людей, сколько времени нужно, чтобы зажили раны. Все это очень сложный и чувствительный процесс. Одно опрометчивое движение, одно неверное заявление могут все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта. Именно по этому, в этих вопросах важна роль риторики, которую применяют медиа. Третий этап: безопасная реинтеграция. Не на бумаге, а реальная", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что эти три этапа придется пройти вместе государству, обществу и каждому гражданину Украины.

"После 5 лет войны должна наконец появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма", - сказал он.

Напомним, по словам Зеленского, приоритетом Украины в отношении Донбасса и Крыма является информационная и гуманитарная политика. Президент отметил, что государство должно сохранить сознание украинских граждан на оккупированных территориях.

РБК-Украина писало, что Зеленский заявил, что закончить войну и вернуть украинские территории возможно путем дипломатии и санкционного давления.