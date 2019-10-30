Зеленський назвав етапи успішного закінчення війни

Міжнародний досвід збройних конфліктів доводить, що для успішного закінчення війни треба пройти три головних етапи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі у Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами президента - це припинення вогню, примирення людей і безпечна реінтеграція.

"Перший етап - завершення гарячої стадії і припинення вогню. Ми впевнені, що обов'язково досягнемо цього найближчим часом. Ми цього дуже хочемо. Другий етап: примирення людей, скільки часу потрібно, щоб загоїлися рани. Все це дуже складний і чутливий процес. Один необачний рух, одна невірна заява може все перекреслити і відновити гарячу стадію конфлікту. Саме тому, у цих питаннях важливою є роль риторики, яку застосовують медіа. Третій етап: безпечна реінтеграція. Не на папері, а реальна", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що ці три етапи доведеться пройти разом державі, суспільству і кожному громадянину України.

"Після 5 років війни має нарешті з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і Криму", - сказав він.

Нагадаємо, за словами Зеленського, пріоритетом України щодо Донбасу і Криму є інформаційна та гуманітарна політика. Президент зазначив, що держава повинна зберегти свідомість українських громадян на окупованих територіях.

РБК-Україна писало, що Зеленський заявив, що закінчити війну і повернути українські території можливо шляхом дипломатії і санкційного тиску.