Зеленский назвал единственное условие для переговоров с РФ

Помимо условия для переговоров с РФ, Зеленский напомнил о критической ситуации вокруг Запорожской АЭС и заявил о необходимости вывода российских войск с территории станции.

Президент добавил, что в ходе сегодняшней встречи он с Гутерришем согласовал параметры возможного пребывания делегации МАГАТЭ в Запорожье и обсудил возможное развитие "зернового соглашения".

При этом, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе сегодняшней встречи украинскую сторону не принуждали к уступкам для того, чтобы завершить конфликт.

Он добавил, что от решений Зеленского, Эрдогана и Гутерриша зависит дипломатическое решение многих вопросов.