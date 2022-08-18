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Зеленский назвал единственное условие для переговоров с РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем, которое приводит TRT Haber.

Помимо условия для переговоров с РФ, Зеленский напомнил о критической ситуации вокруг Запорожской АЭС и заявил о необходимости вывода российских войск с территории станции.

Президент добавил, что в ходе сегодняшней встречи он с Гутерришем согласовал параметры возможного пребывания делегации МАГАТЭ в Запорожье и обсудил возможное развитие "зернового соглашения".

При этом, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе сегодняшней встречи украинскую сторону не принуждали к уступкам для того, чтобы завершить конфликт.

Он добавил, что от решений Зеленского, Эрдогана и Гутерриша зависит дипломатическое решение многих вопросов.

Напомним, ранее стало известно, что, по информации турецких СМИ, Эрдоган в ходе переговоров с Зеленским хотел предложить ему организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Война России против Украины