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Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського на прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, яке наводить TRT Haber.

Крім умови для переговорів з РФ, Зеленський нагадав про критичну ситуацію навколо Запорізької АЕС і заявив про необхідність виведення російських військ з території станції.

Президент додав, що в ході сьогоднішньої зустрічі він з Гутеррішем погодив параметри можливого перебування делегації МАГАТЕ в Запоріжжі і обговорив можливий розвиток "зернової угоди".

При цьому, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, в ході сьогоднішньої зустрічі українську сторону не примушували до поступок для того, щоб завершити конфлікт.

Він додав, що від рішень Зеленського, Ердогана і Гутерріша залежить дипломатичне вирішення багатьох питань.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за інформацією турецьких ЗМІ, Ердоган в ході переговорів із Зеленським хотів запропонувати йому організувати зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Війна Росії проти України