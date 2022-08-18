Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ

Крім умови для переговорів з РФ, Зеленський нагадав про критичну ситуацію навколо Запорізької АЕС і заявив про необхідність виведення російських військ з території станції.

Президент додав, що в ході сьогоднішньої зустрічі він з Гутеррішем погодив параметри можливого перебування делегації МАГАТЕ в Запоріжжі і обговорив можливий розвиток "зернової угоди".

При цьому, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, в ході сьогоднішньої зустрічі українську сторону не примушували до поступок для того, щоб завершити конфлікт.

Він додав, що від рішень Зеленського, Ердогана і Гутерріша залежить дипломатичне вирішення багатьох питань.