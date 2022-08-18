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Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным, - СМИ

Новина українською →
Львов, Четверг 18 августа 2022 10:46
Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным, - СМИ Фото: президент Турции Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Украину предложит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать встречу с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкий телеканал A Haber.

"Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным", - сообщил корреспондент телеканала из Львова, сославшись на источники в дипломатических кругах.

Тем временем, телеканал CNN Turk сообщает, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по вопросу войны в Украине.

"Согласно новостям, которые мы получили из российских источников, президент России Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить "дорожную карту". Затем делегации могут начать работу по воплощению этой "дорожной карты" в жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во Львове состоятся трехсторонние переговоры между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Подробней о переговорах Зеленского с Гутеррешем и Эрдоганом - читайте в материале "Встреча Зеленского с Гутеррешем и Эрдоганом: что известно".

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