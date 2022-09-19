Зеленский назвал два варианта действий для коллаборантов

Он отметил, что украинские военные удерживают позиции в Харьковской области. В то же время россияне ощутимо паникуют.

"Что ж, а мы предупреждали - вариантов у российских военных в Украине только два: бегство с нашей земли или плен. У коллаборантов варианты схожи - или они попытаются сбежать, и еще неизвестно, впустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, или коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины", - сказал он.

Кроме этого, президент поблагодарил сотрудников Национальной полиции за скорейшее восстановление правопорядка на недавно освобожденных территориях.

Зеленский также поблагодарил работников Службы безопасности Украины.

"Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас уверены, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле", - отметил он.