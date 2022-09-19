Зеленський назвав два варіанти дій для колаборантів

Він зазначив, що українські військові тримають позиції у Харківській області. У той же час росіяни відчутно панікують.

"Що ж, а ми попереджали - варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі - або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України", - сказав він.

Окрім цього, президент подякував співробітникам Національної поліції за швидке відновлення правопорядку на нещодавно звільнених територіях.

Зеленський також подякував працівників Служби безпеки України.

"Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі", - зазначив він.